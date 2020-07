Perché ha escluso Kluivert contro il Parma? Fonseca: "Non mi era piaciuto in allenamento"

Perché Kluivert è stato escluso dai convocati dall'ultima sfida contro il Parma? E questa una delle domande poste in conferenza stampa a Paulo Fonseca, allenatore della Roma che alla vigilia della sfida contro il Brescia ha risposto così: "Kluivert non mi era piaciuto durante l'allenamento prima del Parma. Ho parlato con lui e non è stato convocato. Penso che Justin abbia reagito bene. Se oggi si allena bene sarà un'opzione per domani".

