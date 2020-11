Perché Miranchuk non gioca mai dal 1'? Marino: "E' stato in nazionale. Gasperini ci crede"

Aleksey Miranchuk è stato l'acquisto di punta dell'Atalanta nell'ultima sessione di mercato, ma fin qui non è mai partito titolare. Perché? E' la domanda posta al direttore generale nerazzurro Umberto Marino, che ha risposto così ai microfoni di Sky Sport: "Gasperini conosce meglio di tutti le dinamiche. Miranchuk è stato in nazionale, avrà il suo spazio nelle prossime partite perché il mister ci crede, come la società. Bisogna utilizzare i calciatori con grandissima attenzione perché si gioca ogni tre giorni, avremo 10 partite in 33 giorni".

