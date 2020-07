Perché Mirante al posto di Pau Lopez a Brescia? Fonseca: "Semplice, non volevo rischiare"

vedi letture

L'allenatore della Roma, Paulo Fonseca, ha motivato così la titolarità di Antonio Mirante al posto di Pau Lopez contro il Brescia in conferenza stampa: "Semplice, Pau è stato infortunato molto tempo. Ha fatto due partite consecutive e non vogliamo rischiare in questo momento, anche perché Antonio è un ottimo portiere e ha fatto sempre bene", le sue parole dopo la vittoria per 3-0 al Rigamonti.