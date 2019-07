Mattia Perin sta per lasciare ufficialmente la Juventus, direzione Benfica. Intercettato da Sky Sport all'aeroporto, in procinto di dirigersi a prendere il volo per il Portogallo, l'estremo difensore bianconero ha così parlato: "Sarà un'avventura avvincente, non vedo l'ora di iniziare. Ringrazio la Juventus che mi ha permesso di migliorare molto, ora voglio giocare e mettere in pratica quanto ho imparato quest'anno. Voglio tornare a giocare e dimostrare il mio valore, c'è un Europeo che è un obiettivo. Mi aspetto tanto entusiasmo e penso a guarire dall'infortunio, rientrerò per fine settembre-inizio ottobre. Cosa mi ha detto Rui Costa? Sono cose nostre ma è stato convincente, ha uno spessore enorme. All'estero è da sempre un'avventura che avrei voluto fare. Dall'esperienza alla Juve mi porto dietro un gruppo stupendo da cui ho imparato tante cose, che voglio mettere in pratica. Sono contento di andare a giocare la Champions, ora ho l'obiettivo Nazionale".