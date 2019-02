© foto di Chiara Biondini

Giorgio Perinetti, direttore generale del Genoa, ha svelato un retroscena di mercato al 'Corriere dello Sport' riguardante il centravanti del Bologna Mattia Destro: "Io lo avrei preso, è lui che non ha accettato. Prima non erano convinti quelli del Bologna, poi non era convinto Preziosi, una volta che si erano convinti tutti, ha detto no Mattia".