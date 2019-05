Perisic cambia ruolo? L'idea dell'Inter: se resta, futuro da terzino

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Una nuova dimensione, in caso di permanenza a Milano: Ivan Perisic è stato per anni uno dei trascinatori dell'Inter con le sue scorribande, ma con il passare del tempo salta l'uomo sempre con maggiore difficoltà, pur non facendo mai mancare l'apporto in fase difensiva. Di qui l'idea di chiedergli un arretramento tattico: se dovesse arrivare Conte in panchina, per Perisic potrebbe esserci un finale di carriera da esterno a tutta fascia, stando a quanto riferisce Tuttosport.