Perisic dall'inizio contro il Barça: l'Inter sorride. A fine Champions si discuterà del riscatto

Ivan Perisic in campo dal primo minuto contro il Barcellona. A sorpresa, l'esterno croato è stato preferito a Coman per una sfida importantissima come quella di questa sera che vale l'accesso tra le quattro regine d'Europa.

Una dimostrazione di fiducia di Flick e del Bayern nei confronti del calciatore ancora di proprietà dell'Inter, che stasera osserverà interessata la gara del Bayern e del suo giocatore con la speranza che una grande prestazione possa definitivamente convincere i bavaresi ad acquistarlo a titolo definitivo. Dopo il mancato riscatto alle cifre stabilite la scorsa estate entro il 30 giugno, i due club si incontreranno a fine Champions League per parlare del futuro di Perisic.