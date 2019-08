Perisic si scalda, Cancelo ancora a sedere: i fuoriusciti dalla Serie A

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sono tanti i giocatori che in questa sessione di calciomercato hanno lasciato la Serie A, e l'Italia, per avventurarsi in una nuova esperienza fuori dai nostri confini. Alcuni profili, poi, suscitano particolare interesse in quanto si tratta di nomi già affermati in Italia, o comunque in rampa di lancio, alla ricerca di maggior fortuna in giro per l'Europa, o addirittura nel mondo. Andiamo a vedere nel dettaglio come si stanno comportando i principali protagonisti coinvolti.

PREMIER LEAGUE

Quattro i grandi calciatori arrivati dalla Serie A. Di cui due sono italiani, giovanissimi ed entrambi attaccanti: parliamo ovviamente di Patrick Cutrone al Wolverhampton e Moise Kean all'Everton. Se il primo ha già goduto di cinque apparizioni complessive (di cui una sola da titolare in Europa League, ndr) due spezzoni e soli 39' invece nelle prime due uscite di Premier per il secondo. Il fattore comune è l'assenza di gol. Ancor meno spazio invece fin qui per Dennis Praet (una presenza da subentrante, per 17') e soprattutto per Joao Cancelo, a secco di minuti.

LIGA

Tornato in Spagna, un leader assoluto come Raul Albiol non poteva far altro che andare a conquistarsi un posto anche nella nuova avventura al Villarreal. Titolare dal 1' nello spettacolare 4-4 col Granada, l'ex Napoli è rimasto in campo fino alla fine.

BUNDESLIGA

Il grande protagonista qui è uno solo: Ivan Perisic. Oggetto di grande dibattimento tecnico nell'Inter, alla fine Conte si è visto accontentato ed il croato è un nuovo giocatore del Bayern Monaco. Con cui, dopo aver saltato la prima per squalifica, si appresta ad esordire dal 1' contro lo Schalke. Parola di Kovac.

LIGUE 1

Acquisto record nella storia del Lione, gli occhi del Parc OL sono tutti puntati su Joachim Andersen, difensore proveniente dalla Sampdoria. Titolare inamovibile in entrambe le prime uscite dei lionesi, il danese si è già conquistato il posto. Idem per Alban Lafont, tornato in patria dopo un anno non indimenticabile a Firenze: due partite, due gol subiti, un clean sheet.

ALTRI CAMPIONATI

Partendo da due ex Roma, si può intanto cominciare a dire che Rick Karsdorp sta provando a togliersi di dosso la ruggine capitolina, dato che ha totalizzato 240' in tre apparizioni. Mentre ancora è atteso al varco Steven Nzonzi, atteso all'esordio con il suo Galatasaray.

Andando infine oltre anche i confini europei, ecco che incontriamo i freschi cinesi Joao Miranda (tre presenze) e Stephan El Shaarawy, che ha segnato un gol nelle due presenze collezionate. Quindi occhi anche in Brasile, dove è tornato un altro giallorosso quale Gerson. Dopo un anno negativo alla Fiorentina, il brasiliano è titolare fisso nel Flamengo, con 8 presenze e 1 gol tra campionato e Libertadores.