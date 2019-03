Perotti agguanta Fares: la Roma fa 1-1 dal dischetto. Che impatto Zaniolo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Diego Perotti e Nicolò Zaniolo cambiano la Roma. Che trova il pareggio, a inizio ripresa, in casa della SPAL: 1-1, a segno l'argentino dal dischetto. Il calcio di rigore, però, è quasi tutta farina del sacco di Zaniolo: gran filtrante per Dzeko, il quale cade in area dopo che Cionek gli frana addosso. Rigore indiscutibile e giallo per il difensore brasiliano-polacco, che ha rischiato anche l'espulsione. Dagli undici metri si presenta Perotti, freddissimo nello spiazzare Viviano: al 53' è 1-1 tra Roma e SPAL.