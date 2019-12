© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma ribalta il risultato all'Olimpico. Infallibile Diego Perotti dal dischetto: l'argentino non lascia scampo a Berisha, trasformando il rigore concesso per il fallo di Vicari su Dzeko. Al 66', Roma-SPAL 2-1: per la squadra di Semplici si fa dura.