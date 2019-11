Bruno Petkovic, centravanti della Dinamo Zagabria, ha parlato della sfida contro l'Atalanta e, in particolare, del suo passato nel Belpaese. "Sono lo stesso giocatore di quando ero in Italia, ma qui è differente. Non solo lo stesso dal punto di vista psicologico, sono consapevole della difficoltà del campionato italiano. Bisogna dare merito all'Atalanta di avere costruito questa squadra. Hanno dominato con la Juventus, nessuno avrebbe detto nulla se fosse finito 3-0 il primo tempo"