ufficiale La Dinamo Zagabria blinda Bruno Petkovic. Firmato il rinnovo fino al 2025

Cagliari e Salernitana hanno provato a riportarlo in Italia, ma alla fine Bruno Petkovic è rimasto alla Dinamo Zagabria. L'attaccante della Nazionale croata, ex di Bologna, Catania, Trapani, Reggiana, Varese, Verona e Virtus Entella, ha rinnovato ieri il suo contratto fino al 30 giugno 2025. La Dinamo Zagabria, così, non correrà il rischio di perderlo a zero tra nove mesi.