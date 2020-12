Petrachi: "Alla Roma andava tutto bene fino a gennaio. Poi qualcosa ha iniziato a incrinarsi"

vedi letture

Gianluca Petrachi, intervenuto a Sportitalia, ha parlato del mancato contatto diretto con James Pallotta: "Fienga era il mio punto di riferimento per qualsiasi cosa. Fino a gennaio è andato tutto in maniera esemplare, da gennaio ha iniziato a scricchiolare qualcosa. Pallotta non è mai venuto in Italia, qualcosa ha inciso. E poi io cercato di fare qualche accorgimento, togliendo qualche personaggio all'interno della struttura e qualcosa ha iniziato a incrinarsi".