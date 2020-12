Petrachi: "Avevo chiesto di essere reintegrato dalla Roma. La nuova proprietà non lo ha concesso"

Gianluca Petrachi, intervenuto a Sportitalia, ha parlato della Roma e della richiesta di essere reintegrato: "Io ho chiesto di essere reintegrato nella mia conciliazione davanti al giudice. Non è che avessi problemi con la nuova proprietà, li avevo con la vecchia. Mi è stato chiesto dagli avvocati della Roma cosa avrei fatto con le quattro-cinque mensilità in cui sono stato fermo. Ho detto che avrei rinunciato se fossi tornato. Questo non mi è stato concesso ma io avrei anche optato con un semplice confronto col presidente che non c'è mai stato".