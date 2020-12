Petrachi-Roma, seconda udienza e via alle testimonianze: l'ex ds accusato di scarsa presenza

Ieri è andata in scena la seconda udienza della causa intentata dall'ex direttore sportivo della Roma Gianluca Petrachi al club giallorosso dopo il licenziamento della scorsa estate. Giornata di testimoni, con Gombar e Pietrafesa presenti per rappresentare la tesi romanista, che in soldoni accusano il dirigente di scarsa presenza nel corso del lockdown oltre che una comunicazione quanto meno discutibile; e Giuffredi e Cenikil chiamati dallo stesso Petrachi, con la tesi che parla di un dirigente sempre attivo anche quando è stato lontano dalla Capitale. L'aggioramento tra le parti previsto per il mese di gennaio. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.