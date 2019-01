Fonte: da Milano, Ivan Cardia, Andrea Losapio e Antonio Vitiello

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

C'è anche Enrico Preziosi al summit per il futuro di Krzysztof Piatek. Il presidente del Genoa è pronto per definire con l'entourage del giocatore, in attesa del Milan, il trasferimento del polacco in rossonero. Non ancora presente la dirigenza del Grifone, attesa quella rossonera. Il giocatore sarà in serata in città, previste per domani le visite mediche.