Piatek titolare per tornare Pistolero. E per evitare un disastro storico

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un anno fa vestiva la maglia rossoblù e, a questo punto della stagione, aveva già realizzato otto reti. La casacca numero 9 rossonera, invece, pesa tantissimo sulle spalle di Krzyzstof Piatek, che è fermo a quota due gol nelle prime sei giornate, entrambi realizzati dal dischetto. L'attaccante polacco, che un anno fa diventava Pistolero al Ferraris, vuole invertire la tendenza negativa proprio in quello stadio che lo ha amato e visto protagonista. La partita della svolta, per sé stesso e per il Milan di Giampaolo, che non può più permettersi passi falsi. Con una sconfitta, il Milan eguaglierebbe la peggior partenza in Serie A della sua storia e si ritroverebbe nel gruppetto delle squadre a quota sei punti, in penultima posizione. Davvero inatteso, ma c'è tempo e modo di risollevarsi e reagire, magari da stasera, dai gol di Piatek.