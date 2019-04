Pinamonti tra Inter e nuovi prestiti: gli occhi di tanti sul classe '99

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La stagione di Andrea Pinamonti, nonostante la retrocessione sempre più probabile del Frosinone, è da considerarsi molto positiva: cinque gol e due assist in ventiquattro presenze sono certamente un buon bottino per un ragazzo nato il 19 maggio 1999 e in molti gli hanno già messo gli occhi addosso, anche se l'Inter, proprietaria del cartellino, non sembra essere intenzionata a lasciarlo partire a titolo definitivo. Lo scorso inverno il Parma era arrivato a offrire 8 milioni di euro ma i nerazzurri hanno risposto picche, perché prima di cedere un capitale così importante ci vorrà pensare molto bene.

La certezza è rappresentata invece dalla sua voglia di continuare a imporsi, attraverso le prestazioni e i gol che lo hanno fatto conoscere al calcio che conta una volta per tutte. Nei giorni scorsi si è parlato anche della possibilità che il giocatore potesse passare alla Fiorentina ma tutti i discorsi sono stati chiaramente rimandati all'estate. Il centravanti potrebbe anche essere inserito in alcune trattative come contropartita tecnica, ma ancora è troppo presto per fare ipotesi certe, servirà altro tempo per capire cosa sarà meglio sia per lui che per l'Inter.