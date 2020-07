Pineda ricorda il 5 maggio: "Non volli partecipare al biscotto tra Udinese e Juve"

vedi letture

Il campionato 2001-02, quello vinto dalla Juventus a spese dell'Inter nel famoso epilogo del 5 maggio, scatena ogni volta feroci dibattiti e discussioni, alla pari di Calciopoli. A gettare benzina sul fuoco, stavolta, ci ha pensato un ex giocatore dell'Udinese, che in quella fatidica data affrontò i bianconeri al Friuli; Mauricio Pineda, ai microfoni de La Nacion, ha parlato della sua assenza nella sfida: "La Juventus, che è una grande squadra, l'hanno fatta retrocedere a tempo debito. Luciano Moggi, che era l'amministratore delegato, era un dio del calcio. Ma è stato condannato e non ha più ricoperto nessuna carica. Nel 2002 l'Udinese, che si era salvata la settimana prima, doveva affrontare la Juve, che aveva bisogno di vincere la partita per conquistare lo Scudetto. Era l'ultima giornata, vinsero 2-0 e si laurearono campioni, mentre l'Inter di Hector Cuper perse a Roma. Avevo giocato tutte le partite da titolare, ma quella volta non volli scendere in campo, non volevo partecipare al biscotto. Qualche giorno prima dissi di avere un fastidio muscolare. Ora mi chiedono perché ne sto parlando dopo 20 anni, ma non capisco quale sia la sorpresa. Nessuno me lo ha mai chiesto, oltre al fatto che sono scomparso dall’ambiente. Non avrei avuto problemi a dirlo se me lo avessero chiesto prima".