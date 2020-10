Pioli: "Castillejo ha avuto un affaticamento: a Udine non lo rischio". E su Ibra: "Lui sta bene..."

Intervenuto in conferenza stampa in vista della gara di Udine, mister Stefano Pioli si è soffermato anche sulle condizioni di alcuni singoli: dal gran momento di Zlatan Ibrahimovic ai problemi fisici dell'ultim'ora di Samu Castillejo. Queste le dichiarazioni del tecnico del Milan: "Zlatan sta bene, volenteroso e voglioso come tutti gli altri di scendere in campo e dare il massimo".

Cosa ha avuto invece Castillejo?

"Ha avuto un affaticamento muscolare stamattina, meglio non rischiarlo visti i tanti impegni che abbiamo".