Pioli: "Devo dire tanti grazie. Quando ho saputo di essere negativo, ho faticato a prendere sonno"

Oggi protagonista in conferenza stampa, il tecnico del Milan Stefano Pioli parla così del periodo vissuto ai margini del gruppo squadra per la positività al Covid-19: "Mi è mancato tanto il quotidiano, stare insieme alla squadra. Sono stati 18 giorni lunghi, quando mi hanno comunicato la negatività ho fatto fatica a prendere sonno per l'emozione, Devo dire tanti grazie: al club che si è attivato per metterci a disposizione le tecnologie che ci hanno permesso di lavorare con serenità, grazie ai tifosi per i messaggi, grazie a chi mi ha sostituito, Daniele avrà sicuramente fatto tesoro di questa esperienza e grazie alla squadra per le soddisfazioni che mi ha dato. Dobbiamo mantenere alta la guardia e abbassarla solo quando ci sarà la cura".