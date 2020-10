Pioli e le emozioni dei rigori: "Una gioia grande, non si vince senza soffrire"

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha risposto in conferenza stampa alle domande dei colleghi portoghesi dopo l'incredibile qualificazione del Milan alla fase a gironi di Europa League: "È difficile controllare le emozioni, siamo passati dalla possibilità di vincere a quella di perdere in un attimo e viceversa, la lotteria dei rigori ha regalato emozioni fortissime e una gioia grande per aver superato un avversario difficile. Abbiamo raggiunto il primo obiettivo stagionale e non si vince senza soffrire, siamo stati forti soprattutto mentalmente, con una squadra giovanissima. Qualcuno era anche alla prima esperienza in Europa, sono molto soddisfatto del risultato finale".