Pioli su Theo: "Fantastico, ma il talento non basta. Deve migliorare"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Theo Hernandez ha segnato nella vittoria sulla SPAL e si è confermato tra i migliori giocatori di questo avvio di stagione del Milan, ma Stefano Pioli al terzio francese chiede sempre di più: "Deve assolutamente migliorare sull'approccio alla gara. Parte non troppo concentrato e reattivo, poi alla lunga esce fuori. Per il ruolo che fa deve crescere nel leggere ancora meglio le situazioni, soprattutto a inizio gara. È un giocatore fantastico ed è un terzino, ce ne sono pochi come lui. Deve avere come obiettivo quello di diventare un grande giocatore. Il talento da solo non è sufficiente".