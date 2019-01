"Piqué in attacco è più forte". Tifosi Barça contro l'ingaggio di Boateng

© foto di Federico Gaetano

Kevin-Prince Boateng (31) lascia il Sassuolo per approdare al Barcellona. La notizia è diventata ufficiale nelle ultime ore, mentre i tifosi blaugrana hanno espresso i propri dubbi sull'arrivo del calciatore ex Milan attraverso Twitter. Sotto il post in cui è annunciato l'affare, i supporters del Barça sembrano a dir poco scatenati. C'è chi reputa Gerard Piqué un elemento offensivo migliore dell'ormai ex neroverde, ma anche chi insulta la dirigenza blaugrana e chi avrebbe preferito puntare su un giovane della Masia da lanciare. Insomma, i sostenitori della squadra allenata da mister Valverde avrebbero preferito puntare su altri elementi.