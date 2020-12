Pirlo: "Dico sempre a Dybala dove giocare. No al tridente: gioca Morata, Paulo pensi al derby"

Paulo Dybala e la sua posizione restano un punto interrogativo in casa Juventus. L’argentino si abbassa troppo per cercare palla? Andrea Pirlo risponde così: “Lui gioca vicino all’attaccante, magari ogni tanto si abbassa per toccare più palloni senza l’uomo attaccato alle spalle. Glielo ripeto tutti i giorni che deve giocare in certi tipi di spazi per essere libero di trovare la giocata vincente. Quando viene a giocare al di là della metà campo deve giocare facile e non stancarsi per poi essere lucido vicino all’attaccante”.

C’è qualche possibilità di vedere il tridente domani?

“Non penso. Morata sarà squalificato domenica in campionato e Paulo ha fatto una partita impegnativa l’altra sera. Per non rischiare di perdere qualche giocatore nelle prossime partite è meglio che domani giochi Morata e Dybala si prepari per il derby”.

