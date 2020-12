Pirlo: "I giovani giocano perché abbiamo una seconda squadra. Dragusin può crescere"

Nella Juventus di Andrea Pirlo brillano i giovani. Ultimo, ma solo in ordine cronologico, il difensore Radu Dragusin: “Giocano - dice il tecnico alla tv ufficiale dei bianconeri - perché la Juventus ha costruito la seconda squadra per attingere da quella. È stata una mossa societaria per far crescere tutto il movimento dei giovani e quindi è più facile per un allenatore quando serve riuscire a mettere dentro qualche ragazzo. Fa fare una bella figura sia a loro che alla società. Dragusin è un giocatore fortissimo fisicamente, è molto giovane e deve crescere sul piano tecnico ma allenandosi tutti i giorni con grandi campioni avrà tempo per riuscire a farlo”.

