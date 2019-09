Andrea Pirlo, ex centrocampista di Brescia e Juventus nonché campione del mondo nel 2006, ha parlato a Radio Bianconera della corsa scudetto: "Può sembrare un campionato più equilibrato, l’Inter il Napoli e la Juve si sono rinforzate. La Juve deve passare un tempo di apprendistato, che vale sia per l’allenatore che per i giocatori. Bisogna aspettare ancora. Ma la Juve resta ancora la favorita".

Il nono titolo consecutivo per i bianconeri passa anche da Brescia.

"Queste sono partite difficili. Quando giochi in questi stadi, in questi campi devi affrontare la gara con la massima concentrazione, perché loro lo faranno e non vedono l’ora di affrontare una grande squadra come la Juve. Se non lo fai puoi soffrire. Penso che la Juve l’abbia preparata bene, sono partite che devi vincere".