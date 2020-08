Pirlo nuovo allenatore della Juventus, il messaggio di Ancelotti: "In bocca al lupo Andrea"

Sono tanti gli ex allenatori o ex compagni che in questi minuti stanno facendo sentire la loro vicinanza ad Andrea Pirlo, in vista della sua nuova avventura da tecnico della Juventus. Tra questi, anche mister Carlo Ancelotti, che su Twitter ha ricondiviso le parole e le immagini dello stesso 'Maestro' aggiungendo: "In bocca al lupo Andrea".