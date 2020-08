Più di un sogno di mercato: Lazio molto vicina a David Silva. L'intesa sull'ingaggio dista 1 mln

David Silva è sempre più vicino alla Lazio. Anche dalla Spagna arrivano notizie incoraggianti in merito a un accordo tra l'ormai ex capitano del Manchester City e il club biancoceleste. "La Lazio è in vantaggio su tutte le altre pretendenti per David Silva. Il Valencia non è stato seriamente interessato a lui e l'Inter Miami è una pista da escludere, così come un'offerta vertiginosa da parte di un club dell'Arabia Saudita. Lo vuole anche Xavi all'Al-Sadd, ma preferisce Roma", ha detto ai microfoni di 'Onda Cero' il giornalista David Alonso che sta seguendo passo dopo passo il futuro dell'ex nazionale spagnolo.

L'Al-Sadd in realtà s'è già defilato. E l'accordo con la Lazio è molto vicino dopo che il club biancoceleste ha messo sul piatto un biennale da 4 milioni di euro netti a stagione più opzione. Oltre a una serie di benefit come una casa in centro a Roma e la possibilità di tornare a casa, tramite un aereo privato, quando ce ne sarà la possibilità.

L'accordo non è stato ancora raggiunto, David Silva chiede 5 milioni di euro a stagione. Ma è molto vicino: per i tifosi della Lazio, lo spagnolo è molto più di un sogno di mercato.