tmw Lazio, una concorrente in meno per David Silva. L'Al-Sadd si sfila

La Lazio ha un avversario in meno nella corsa a David Silva, centrocampista classe ‘86 che lascerà il Manchester City a parametro zero a fine stagione. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione infatti i qatarioti dell’Al-Sadd, che lo hanno corteggiato a lungo nei mesi scorsi, si sarebbero sfilati dalla corsa avendo preso un altro iberico come Santi Cazorla per rinforzare la linea mediana. A questo punto per il club biancoceleste resta da battere la concorrenza delle spagnole Valencia e Betis Siviglia e dell’Inter Miami negli USA.