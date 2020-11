Più importante domani o con l'Inter? Duvan Zapata: "Non possiamo permetterci di scegliere"

Più importante questa sfida o quella di domenica contro l'Inter? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Duvan Zapata, centravanti dell'Atalanta che alla vigilia della sfida contro il Liverpool ha risposto così: "Per noi tutte le gare sono importanti, non possiamo permetterci di scegliere. Per ora c'è questa, poi penseremo all'altra che sicuramente sarà altrettanto importante", ha detto il centravanti colombiano che prosegue.

Tu e Salah avete esordito in Champions a un mese di distanza. Tu vedi questo anno come quello chiave per arrivare alla tua vera dimensione europea visto che rispetto a lui hai perso più tempo?

"Io ogni anno lo prendo come una opportunità. L'anno scorso sono dovuto rimanere fuori in queste gare e ora sto approfittando di questo momento, io voglio approfittare al massimo di tutte queste partite. Voglio esprimere al meglio tutte le mie capacità".

Clicca qui per la conferenza stampa integrale di Duvan Zapata