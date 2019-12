© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al Globe Soccer di Dubai, Miralem Pjanic della Juventus ha parlato dal palco come relatore. "Dobbiamo essere un modello e dobbiamo stare attenti a cosa pubblichiamo sui social. E' importante sapere cosa e quando scrivere, bisogna passare messaggi positivi. Il razzismo? Faccio di tutto per combatterlo, sostengo ogni sforzo dei colleghi e quel che accade negli stadi è inaccettabile. Io vengo dalla Bosnia, un paese che ha sofferto, la mia famiglia è fuggita in Lussemburgo che non smetteremo mai di ringraziare. Ora lavoro con Unicef per aiutare gli altri, è qualcosa che ho dentro. Voglio aiutare le persone, abbiamo fama e denaro e dobbiamo aiutare il prossimo".