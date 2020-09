Pjanic, il Barça e le parole di CR7: "Era felice per me. Ha detto che mi sarei divertito"

Intervista sulle colonne di Mundo Deportivo per Miralem Pjanic, centrocampista approdato al Barcellona dopo l'esperienza alla Juventus. Il bosniaco, ha rivelato, di aver ricevuto parole positive sul club catalano da un grande ex rivale dei catalani quale Cristiano Ronaldo. "Quando ha saputo che l'operazione era stata conclusa mi ha detto di essere molto felice per me e che mi sarei trovato benissimo. Era dispiaciuto che lasciassi la Juventus, ma mi ha anche detto che mi sarei divertito molto a giocare nel Barcellona".