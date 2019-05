Pjanic: "PSG? Tutti vogliono andarci. Può vincere la Champions"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lunga intervista a Miralem Pjanic per Canal Plus. Il centrocampista della Juventus ha parlato dei suoi successi in bianconero e anche degli obiettivi futuri, aprendo le porte a un possibile addio: "In Champions avremmo potuto fare qualcosa di più, ma l'Ajax nelle due partite ci è stato superiore. Per il futuro il mio obiettivo è vincere la Champions League. Sono in Italia da otto anni, sono in un grandissimo club, che rispetto molto. Nel calcio però tutto è possibile, anche se bisogna che tutti quanti siano d’accordo. Ora penso a finire la stagione, ho bisogno di andare in vacanza e poi vedremo se qualcosa succederà".

Sull'interesse del Paris Saint-Germain: "Il PSG è uno degli otto club più grandi d’Europa, in Champions vogliono andare più avanti di quanto fatto finora. Si tratta di un club dove tutti vorrebbero andare, perché c'è un progetto sportivo, dei grandi giocatori, il PSG ha davvero l'opportunità di vincere la Champions. Si tratta di una società rispettata nel giro di noi calciatori, quindi nel caso si rimane in ascolto"