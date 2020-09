Poche emozioni e ancor meno occasioni: Parma-Napoli sullo 0-0 a fine primo tempo

Un primo tempo tutt'altro che entusiasmante. Zero occasioni tra due squadre che hanno prolungato la fase di studio fino al duplice fischio, anche a causa di reparti difensivi fino a questo momento particolarmente attenti. E' finito 0-0 il primo tempo di Parma-Napoli, sfida valida per la prima giornata della Serie A 2020/21.

Liverani, con gli stessi uomini della passata stagione ma senza pedine importanti come Kulusevski (passato alla Juventus) e Gervinho (non è al meglio), ha cambiato il Parma solo nel modulo, schierandolo col 4-3-1-2 e con Kucka alle spalle del doppio centravanti. Per ora la sua squadra ha mostrato una buona solidità difensiva, ma pochissime idee quando c'era da costruire l'azione.

Non troppo meglio Gattuso, anche lui con gli stessi uomini della passata stagione e quindi Osimhen in panchina. La grande novità è rappresentata dalla presenza di Lozano dal primo minuto e il messicano, pur senza strafare, è sembrato tra i più positivi di questa prima frazione. Un giocatore partecipe alla manovra offensiva corale e non più un solista.

Di occasioni fino a questo momento non se ne sono viste: Sepe e Ospina spettatori non paganti. Per lo spettacolo e le emozioni appuntamento (si spera) alla ripresa.

