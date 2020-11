Poche emozioni, ma l’Udinese è in vantaggio contro il Genoa: 1-0 al 45’, decide De Paul

Si chiude il primo tempo alla Dacia Arena con l’Udinese in vantaggio grazie alla rete di Rodrigo De Paul. L’argentino ha sbloccato un match con poche emozioni e tanto possesso palla da parte di entrambe le squadre: ora la compagine rossoblù sarà costretta a cambiare qualcosa per poter ribaltare l’inerzia del match.

ANDAMENTO LENTO - Ritmi molto bassi nei primi minuti di gioco, entrambe le squadre non premono sull’acceleratore. Al 4’ Samir ci prova di testa, ma la conclusione si perde alta sopra la traversa. Al 18’ De Paul si accende e prova il cross in area, ma Pussetto si fa anticipare in corner: sull’azione successiva il numero 23 prova ancora a colpire di testa, ma la sfera termina sul fondo. La prima vera occasione del match è targata Genoa: calcio di punizione sulla sinistra, Bani prova l'incornata dopo lo scambio corto senza però trovare lo specchio della porta.

CI PENSA DE PAUL - Il match scorre via senza troppi sussulti: al 25’ Badelj prova la soluzione personale dalla distanza, ma la traiettoria viene deviata in corner. Dopo qualche minuto De Paul imita il collega ottenendo lo stesso risultato: palla altissima, si riparte da una rimessa dal fondo di Perin. Il numero 10 bianconero trova fiducia e al 34’ si inventa il colpo da biliardo: Okaka lavora un buon pallone dal limite, controllo e tiro dell’argentino che supera Perin sul palo opposto. Gli ospiti provano ad abbozzare una reazione, ma il primo tempo si chiude con i padroni di casa in vantaggio. Nel finale problemi a una spalle per Biraghi, probabile l'ingresso in campo di Goldaniga.

