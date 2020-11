Pogba promesso sposo del Real Madrid. La Juventus è pronta a virare su Camavinga

Paul Pogba, centrocampista classe 1993 della nazionale francese e del Manchester United, sarebbe molto lontano dalla Juventus: secondo quanto riportato da Four Four Two, infatti, il club britannico avrebbe trovato un accordo con il Real Madrid per la cessione del cartellino del giocatore in cambio di 60 milioni di euro. Qualora la trattativa tra i 2 club dovesse essere confermata, la Juventus virerebbe su Eduardo Camavinga, centrocampista francese classe 2002 del Rennes che piace a mezza Europa.