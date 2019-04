Pogba tra il maxi-rinnovo, ritorno alla Juve e le sirene franco-spagnole

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Rinnovare col Manchester United, tornare alla Juventus, fare il salto verso il Real Madrid o il Paris Saint-Germain. Paul Pogba ha qualsiasi strada aperta davanti a sè. Tuttosport fa il punto della situazione per quanto riguarda il centrocampista francese: a Manchester è in rotta coi tifosi ma anche con Solskjaer. Si era parlato di rinnovo, con condizioni anche piuttosto esose: per prolungare, Pogba avrebbe chiesto ai Red Devils circa 30 milioni di euro all'anno. Con l'appoggio del tecnico, non sarebbe stato impossibile arrivare alla firma, ma il feeling tra i due è in netto ribasso. La Juve lo ha messo nel mirino e può contare sui buoni rapporti con Raiola. In bianconero sarebbe unico per caratteristiche, e tornerebbe in quella che è diventata la sua terza casa. Ma la tentazione di andare nel miglior club di Francia, o raggiungere Zidane a Madrid, è forte, non soltanto per le offerte economiche che REAL e PSG possono mettere sul piatto.