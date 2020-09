Poker Bologna con Palacio in pieno recupero, per il Parma è notte fonda

Palacio fa poker per il Bologna, sfruttando l'ennesimo buco difensivo del Parma in uscita dall'area di rigore: Dermaku si fa soffiare la palla ingenuamente, Medel ringrazia e serve l'argentino, che col sinistro incrocia sotto la traversa, dove Sepe non può davvero arrivare. Notte fonda per il Parma, che si fa ancora una volta male da solo.