Poker dell'Atalanta, le aperture dei quotidiani online: "Gasperini show, grande Gomez"

È la solita, straordinaria Atalanta anche in Europa. La parola d'ordine era dimenticare la brutta batosta di Napoli e cominciare bene l'avventura in Champions, memori anche della mazzata di un anno fa a Zagabria. Anche stavolta finisce 4-0, ma per la Dea, grazie alle reti di Zapata, Gomez, Muriel e del neo-acquisto Miranchuk. Quotidiani in visibilio per i ragazzi di Gasperini: per la Gazzetta dello Sport "è sempre un'Atalanta extra-large. Quattro gol al Midtjylland. E il Papu non si ferma più". Il Corriere dello Sport titola "L'Atalanta cala il poker in Champions: Gasperini show con il Midtjylland", mentre Tuttosport sottolinea il riscatto dopo il k.o. del San Paolo: "È tornata l'Atalanta: show in Danimarca, Gasperini vola".