Politano-Spinazzola, si discute sulle presenze per l'obbligo di riscatto

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La tempesta sembra oramai passata. A meno di altri clamorosi intoppi lo scambio Politano-Spinazzola sull'asse Inter-Roma si completerà in queste ore. Mancano gli ultimi dettagli di un'operazione nata subito dopo il grave infortunio occorso a Niccolò Zaniolo e altrettanto celermente precipitata nel baratro per i dubbi sulle condizioni del laterale ex Atalanta e Juventus.

Il cambio di formula - Adesso però la strada sembra spianata, con i due club che hanno cambiato formula all'operazione per tutelarsi. Dal trasferimento a titolo definitivo si è passati al prestito con obbligo di riscatto ad un determinato numero di presenze.

Le presenze - Ed è qui che nerazzurri e giallorossi sono ancora all'opera: qual è il numero giusto di presenze raggiunto il quale far scattare l'obbligo del riscatto dei due giocatori? Il dubbio, ovviamente, riguarda in particolare Spinazzola che oltre a qualche dubbio sulla condizione dovrà giocarsi il posto con altri due giocatori non di poco conto: Cristiano Biraghi e Ashley Young.

Sedici gettoni - Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport tale soglia dovrebbe essere stata individuata sui 16 gettoni in campo per entrambi, anche se l'Inter vorrebbe alzare ancora un po' la soglia per essere tutelata al 100%.