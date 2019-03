Secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, questa sera l'allenatore portoghese Paulo Sousa sarà sugli spalti dello stadio do Dragão e assisterà dal vivo al match Porto-Roma, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. In questo match Eusebio Di Francesco si giocherà la panchina e l'ex manager della Fiorentina è il primo indiziato in caso di esonero del tecnico pescarese.