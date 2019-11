© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cristiano Ronaldo è abile e arruolabile per le prossime sfide della nazionale lusitana. L’attaccante della Juventus si è infatti allenato regolarmente con la nazionale del ct Santos e sarà a disposizione per le sfide contro Lituania e Lussemburgo come rivela la stampa lusitana. La sua presenza era stata messa in dubbio dalle parole di Sarri dopo Juve-Milan in cui aveva giustificato il cambio di CR7 per problemi fisici accusati dal giocatore nei giorni precedenti al match.

"Non so se è pronto, non ho una laurea in medicina, ma l'ho visto bene. La cosa più importante è che è qui, perché è il migliore al mondo", ha spiegato a A Bola Gonçalo Paciencia, compagno d’attacco di CR7.