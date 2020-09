Possibile nuovo lockdown in Spagna? I club di Liga scelgono gli stadi di "riserva"

In Spagna la situazione legata alla diffusione del Coronavirus sta peggiorando giorno dopo giorno. Per questo motivo le autorità e le istituzioni, non ultime quelle di Madrid, hanno già fatto sapere di esser pronte a imporre nuove misure restrittive alle varie zone in cui i numeri dei contagi dovessero salire in modo incontrollato.

Una situazione che rischia di coinvolgere direttamente anche il calcio. In caso di nuovi lockdown mirati, infatti, le squadre delle città eventualmente coinvolte non potrebbero disputare gli incontri casalinghi nei rispettivi squadri. Per evitare di trovarsi impreparati, così, la RFEF ha chiesto espressamente ad ogni club di Liga di indicare uno stadio esterno alla propria Comunidad Autonoma (l'equivalente delle nostre regioni) in cui eventualmente giocare gli incontri di campionato. Queste le preferenze comunicate dalle società:

Real Madrid: Estadio Zorrilla, Valladolid

Barcellona: Visit Mallorca Estadi, Maiorca

Atletico Madrid: Anoeta, San Sebastian (Real Sociedad)

Siviglia: San Mames, Bilbao

Valencia: Estadio Carlos Belmonte, Albacete

Osasuna: Mendizorroza, Vitoria-Gasteiz (Alaves)

Betis: Ciutat de Valencia, Valencia (Levante)

Huesca: Montilivi, Girona

Athletic Club: El Sardinero, Santander

Real Sociedad: Wanda Metropolitano, Madrid (Atletico)

Valladolid: Balaidos, Vigo (Celta)

Villarreal: Cornellà, Barcellona (Espanyol)

Celta: Estadio Zorrilla, Valladolid

Eibar: Anduva, Miranda de Ebro (Mirandes)

Elche: Estadio Cartagonova, Cartagena (Murcia)

Getafe: La Romareda, Saragozza (Real Zaragozza)

Alaves: El Sadar, Pamplona (Osasuna)

Levante: Benito Villamarin, Siviglia (Betis)

Cadiz: Estadio Belmonte, Albacete

Granada: Butarque, Leganes