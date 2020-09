Pradè gioca in difesa su Chiesa: "Oggi non c'è nulla che faccia pensare a un addio"

Il diettore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, ha parlato a SKY prima della sfida contro il Torino. "Crediamo di essere competitivi. Non c'è paura di nessuno, pensiamo di avere una squadra forte. Chiesa? È un mercato particolare per tutti noi. Abbiamo tre partite con il mercato aperto. Per ora è un nostro calciatore e non c'è nulla faccia pensare al contrario. 70 milioni? Qualcosa in più (ride, ndr)".