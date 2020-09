Pradè risponde all'intervista su TMW dell'agente di Thiago Silva: "Io non l'ho mai sentito..."

"Con la Fiorentina c'è stato solo un contatto tre mesi fa, ma non abbiamo parlato mai di numeri e di altre situazioni. Le dico anche che non ricordo neppure il nome del direttore sportivo della Fiorentina. Posso dirle però che su Thiago c’era un’altra squadra italiana e non era neanche il Milan”. Così lo scorso 31 agosto, dopo l'accordo col Chelsea, l'agente di Thiago Silva ai nostri microfoni rispose alla domanda relativa a un possibile trasferimento del difensore brasiliano alla Fiorentina.

Quest'oggi, in conferenza stampa, il ds viola ha così risposto a quella intervista: "Ho letto quelle dichiarazioni, io Paulo Tonietto lo conosco molto bene e lui conosce me. Posso dire però che in questi mesi non l'ho mai sentito".