Prandelli: "Giusto che i tifosi sognino. Quello di Genova è il vero derby"

Fonte: telenord

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Cesare Prandelli, tecnico del Genoa, ha concesso una lunga intervista a Telenord: “Il Genoa non vince da molto tempo – ha detto il tecnico rossoblù – ma i tifosi non devono mai smettere di sognare. Questi tifosi hanno storia, blasone e cultura e devono continuare a sognare. Poi basta vincere una Coppa Italia… ma quando sogni, devi pensare in grande ed è per quello che poi diventa difficile mantenere le aspettative in uno stadio come il Ferraris, che ti mette nelle condizioni di non sbagliare mai. I tifosi devono sognare come noi e io lo dico anche ai miei giocatori: ‘Devi sognare, senza porti limiti’ perché comunque questo è un gioco e il sogno appartiene al gioco. Quando giochi, pensi sempre di poter arrivare. Vincere poi è una cosa difficile ma provare a vincere è una cosa sempre possibile”.

Sul derby che si avvicina: “Devo dire che ogni volta si parla di derby mi cresce qualcosa dentro, non so se è ansia ma adesso cerco di pensare solo all’Udinese. Quando sono per strada però incontro delle famiglie che mi chiedono una fotografia, dicendomi “Falla con me perché mia moglie è sampdoriana. Non farla con lei”. Secondo me questo è l’unico derby vero d’Italia, per come lo intendo io. C’è grande attaccamento, grande voglia di vincere ma è un derby di casa, di famiglia, ed è cosa straordinaria questa, non vedo l’ora di essere lì. E non vedo l’ora di vincerlo, naturalmente”.