Prandelli: "Preziosi ha creduto in me. No alla Juve? Nessun rimpianto"

Cesare Prandelli, allenatore del Genoa, ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Sky' e ha affrontato diversi temi, a partire dalla sua decisione di tornare ad allenatore in Serie A : "Mi mancava la vera competizione, mi mancava trasmettere con la mia lingua e l'adrenalina del campo. Preziosi ha avuto il coraggio di darmi la squadra, ha capito che avevo motivazioni e ha compreso la mia rabbia. E ha trovato in me la persona giusta. Abbiamo trovato una squadra competitiva, fortissima, ma aveva perso un po' di energie nervose e noi siamo stati bravi a restare in partita".

Il no alla Juve il suo grande rimpianto?

"Io ho scelto sempre con serenità, in quel momento avevo sposato il progetto Fiorentina, amo Firenze e quei 5 anni resteranno sempre dentro di me. L'importante è avere la coscienza tranquilla".

Tra 20 giorni ci sarà il derby.

"Ecco, aspettiamo ancora un po' proprio perché arriverà tra venti giorni. Voglio vivere le cose passo dopo passo, in questo momento c'è l'Udinese e non posso avere due pensieri nello stesso momento".