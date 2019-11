© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio va in vantaggio a otto dalla fine. Rilancio lungo di Bastos, con Duarte che prima spazza centralmente, poi si fa ingannare da no look di Luis Alberto e lascia lo spazio per Correa: l'argentino, di fronte a Donnarumma, rimane freddo e spedisce all'angolino.