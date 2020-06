Premier Conte: "Cassa integrazione prorogata di quattro settimane. No ai licenziamenti"

vedi letture

Intervento in conferenza stampa quest'oggi, il premier Giuseppe Conte ha parlato anche dello strumento della cassa integrazione, prorogato per i lavoratori che ne avranno necessità: "Abbiamo investito 25 miliardi di euro per il sostegno ai lavoratori. Non vogliamo licenziamenti, per questo abbiamo predisposto un decreto legge, che adotteremo oggi stesso in un Consiglio dei ministri a margine degli incontri, grazie al quale le aziende e i lavoratori che hanno esaurito le prime 14 settimane di cassa integrazione potranno chiedere da subito le ulteriori 4 settimane approvate dal dl rilancio abbiamo prorogato di altre quattro settimane. Ma va riformato il sistema degli ammortizzatori sociali".